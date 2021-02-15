كندة علوش تهنئ أحلام بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة السورية كندة علوش، الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلادها.

كتبت كندة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "حبيبتي كل سنة وأنت الضهر والسند للي بيعرفوكي، كل سنة وأنت بصحة وخير وسعادة وتضلي على طول ناجحة ومتألقة وقوية وبتشعي نور وخير لكل اللي حواليكي".

يذكر أن الفنانة أحلام من مواليد 13 فبراير عام 1968، وهي مغنية إماراتية، وأَطلق عليها جمهورها الملكة، ولقبها المغني السعودي محمد عبده بفنانة الخليج، وتُعتبر إحدى المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي.