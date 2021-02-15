صور| زوجة مصطفى فهمي تهنئه بعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهرة فودة:

هنأت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى زوجها الفنان مصطفى فهمي بعيد الحب، الذي وافق أمس 14 فبراير الجاري.

نشرت فاتن صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد حب سعيد مع نصفى الآخر مصطفى وأنا".

وتزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2015.

من ناحية أخرى يشارك الفنان مصطفى فهمي في فيلم "أهل الكهف" بطولة كل من خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل ومحمد ممدوح وريم مصطفى ومحمد فراج وبيومي فؤاد وأحمد عيد وعبدالرحمن أبو زهرة وهاجر أحمد.