نادية العراقية تنفي شائعة مرضها: "أنا بخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفت الفنانة نادية العراقية حقيقة ما تم تداوله من أخبار تفيد مرضها.

نشرت نادية صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت "أنا بخير الحمد لله".

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت خروج شائعة تفيد بوفاة نادية، ونفاها الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

وأكد "عزوز" في تصريح خاص لمصراوي، أن الفنانة نادية العراقية بصحة جيدة وما يتم تداوله عن وفاتها مجرد شائعة.

من ناحية أخرى كان أخر أعمال نادية العراقية مسلسل"أتنين في الصندوق"، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.