وفاة والد نيكي ميناج إثر حادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت شرطة مقاطعة "ناسو" بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وفاة روبرت ماراج والد مغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج، عن عمر ناهز الـ 64 عامًا إثر حادث سير.

وكشف البيان الرسمي الصادر عن الشرطة، أن والد مغنية الراب كان يسير في أحد طرق مقاطعة لونج آيلاند، حوالي الساعة السادسة مساء الجمعة الماضية، عندما صدمته سيارة مسرعة، فر سائقها ولم يتم الوصول إليه حتى الآن.

وأوردت التحقيقات أن روبرت ماراج، لم يفارق الحياة فور صدمته بالسيارة، بل تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، ليفارق الحياة بعد الحادث بثلاثة أيام، أي أمس الاثنين.

يذكر أن نيكي ميناج وزوجها كينيث بيتي، كانا قد رزقا بطفلهما الأول خلال شهر أكتوبر 2020، كما عرض خلال شهر نوفمبر من نفس العام، مسلسل وثائقي عن حياتها، وأثير جدل كبير حول الوثائقي الذي تطرق إلى تفاصيل مثيرة في حياة ميناج على الصعيدين الشخصي والمهني، ومن جانبها وصفت مغنية الراب الشهيرة حياتها بأنها تشبه قصة حياة "سندريلا".