ناريمان عبود.. رفضت إظهار مفاتنها واعتزلت الرقص لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

فوجئ الوسط الفني في الساعات الماضية بوفاة الراقصة اللبنانية ناريمان عبود زوجة الموسيقار اللبناني وسام الأمير متأثرة بفيروس كورونا.

وأعلن وسام الأمير الخبر، عبر حسابه بموقع "تويتر"، كتب: "يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل إلى أين ذهبت يا نور عيوني؟ تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية، ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات، الله يرحمك يا أميرة".

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن ناريمان عبود:

- اسمها الحقيقي ماري طانيوس.

- بدأت حياتها الفنية كراقصة استعراضية عام 1987.

- تزوجت الموسيقار اللبناني وسام الأمير.

- قررت الاعتزال منذ عدة سنوات للتفرغ لأسرتها.

- قالت في أحد البرامج إنها ضحت بموهبتها وفنها من أجل عائلتها وتربية طفليها اللذين كانا كلاهما في مرحلة الطفولة.

- في عام 2016 عادت للرقص مرة أخرى وقالت في موقع النشرة اللبناني إن سبب عودتها هو إعادة تقديم الفن والرقص الهادف.

- قدمت دويتو مع شقيقها ميشال عبود على طريقة الفيديو كليب بعنوان "سلام عليك".

- قالت في أحد البرامج: "أشكر ربي أنني حصدت السمعة الحسنة والفن الصحيح وأنا أعتبر الرقص هواية بالنسبة لي، وأرغب كثيرا أن أُظهر للجمهور هذا الفن الراقي والمرتب، أرقص دوما بفساتين وملابس تذهب بها السيدات لحفلات السهر، وذلك حتى لا تخجل أسرتي وأولادي من إظهار مفاتني".

- أخر ما نشرته ناريمان، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها، علقت: "مساكم صفاء وهدوء"، وذلك في 18 نوفمبر.

أعرب عدد من نجوم الفن في لبنان عن حزنهم الشديد على وفاة الراقصة ناريمان.

كتبت إليسا، عبر حسابها بموقع "تويتر": ما عم صدّق شو هالخبر الحزين ومصدومة أوي الحياة ظالمة يا الله شو كنت حبها، من كل قلبي زعلت على ناريمان الملكة بكل معنى الكلمة، الله يصبّر قلبك يا وسام، ويعزيك مع عيلتك على هالمصاب ! فعلأ خسارة!.

كما كتبت الفنانة نجوى كرم، عبر حسابها بموقع "تويتر": "ضيعان الناس المحبة، الطيبة، هالدنيا بلا وفاء، عم تغيب عنا أحبابنا، إن شاء الله تكون نفسا بالسما".

علق الفنان وائل كفوري، عبر حسابه بموقع "تويتر": "ما في كلام ينقال قدام هالمأساة يا وسام، الله يعطيك ويعطي ولادكن نعمة الصبر وتكون نفس ناريمان بالسما".

كتب الفنان راغب علامة تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تعازيّ العميقة يا صديقي وسام، الخبر مؤلم جداً، في هذه الأيام الصعبة التي خطفت وما زالت تخطف الكثير الكثير من الذين نحبهم ! إنا لله وإنا اليه راجعون، ان شالله تكون نفسا بالسما ربنا يقويكم ويصبركم على هذه الخسارة".

كما كتبت الفنانة سيرين عبدالنور: "يالله ما عم صدق شو عم بقرأ، الله يرحمها".