إلهام شاهين تنشر صورها مع "إلهام الصغيرة": أجمل حب بعمري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة إلهام شاهين مع جمهورها، عبر حسابها الشخصي على مرقع "انستجرام" صورا تجمعها بإلهام الصغيرة، ابنة شقيقتها التي أصبحت في سن الشباب.

وعلقت إلهام "قضيت أحلى فالنتين في حياتي مع أجمل حب في عمري.. إلهام الصغيرة.. كل سنة حبيبتي وانتي حبيبتي وأحلى بنوتة في الدنيا.. ويا رب يحققلك كل أحلامك ويسعدك ويفرح قلبك.. سنة حلوة عليكي يا حلوتي.. عيد ميلادك هو أحلى عيد حب.. كل العيلة بتحبك.. جمعتينا وفرحتينا".

جدير بالذكر أن إلهام عُرض لها مؤخرا في السينمات فيلم "حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة أمينة خليل، كامل الباشا، أحمد مجدي.