بالصورة: فتاة مصرية حاولت الانتحار عبر “فيسبوك”… هذا ما حلّ بها!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 02:02 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - فبراير - 2021 12:46 مساءً

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي المصرية على مدار الساعات الماضية، جدلا واسعا بعدما ظهرت فتاة تدعى جنات السيسي تحاول الانتحار عبر موقع “فيسبوك”.

وأقدمت الفتاة المذكورة وفقا لوسائل الإعلام المصرية، على محاولة انتحار داخل شقتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأصدرت قوات الأمن قرارا بالقبض عليها بعد فحص الفيديو.

وواجهت النيابة الفتاة بمقطع الفيديو واعترفت أنها هي من بثته، وطالب محاميها، بإخلاء سبيلها لمرورها بحالة نفسية سيئة أدت لارتكابها الواقعة.

حاولت الانتحار على فيسبوك

وقررت نيابة النزهة، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الفتاة بكفالة 500 جنيه، بعدما حاولت الانتحار بتناول كمية من العقاقير المخدرة، داخل شقتها بمنطقة النزهة، في مقطع فيديو بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ونجح سائق الفتاة فى إنقاذها وقام بنقلها إلى مستشفى الدمرداش في حالة سيئة، وذلك بحسب “الدستور”.