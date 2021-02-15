أيتن عامر تكشف أسباب ابتعادها عن السينما في It’s Show time

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تستضيف الإعلامية دينا حويدق، الفنانة أيتن عامر، في حلقة اليوم الاثنين، من برنامج It’s Show time، على قناة cbc.

تكشف أيتن خلال اللقاء كواليس تحضيرها لدورها بمسلسل "فرصة تانية"، ومسلسل "هي" مع شقيقتها الفنانة وفاء عامر، لتتحدث عن ارتباطها وتعلقها بها، و"الكيمياء" الموجودة بينهما في التمثيل. كما تكشف أسباب ابتعادها عن السينما في الآونة الأخيرة.

يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.