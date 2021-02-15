شريف منير يكشف عن شخصيته في فيلم "السرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان شريف منير عن الشخصية الذي يجسدها في فيلم "السرب".

ونشر منير صورة له وهو يرتدي "بدلة" ضابط، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، معلقا: "قريبا، الفريق شريف المصري في السرب".

فيلم "السرب"، يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي.

شارك شريف منير رمضان الماضي في مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة كريم فهمي، ياسمين عبدالعزيز، بدرية طلبة، تارا عماد، عماد رشاد، سوسن بدر، ليلى عز العرب، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.