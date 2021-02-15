بعد وفاة صديقته… تهمة جديدة لمدافع بايرن ميونيخ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 15 - فبراير - 2021 11:58 صباحًا

في أعقاب وفاة صديقة جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونيخ، اتهمت إحدى عارضات الأزياء نجوم كرة القدم بأنهم يتعمدون التلاعب بالنساء

وكانت الشرطت الألمانية عثرت على جثة عارضة الأزياء البولندية كاسيا لينهاردت، صديقة اللاعب الألماني، في منزلها وأكدت أنها قامت بالانتحار وأنه لا توجد أي شبهة جنائية في الحادث.

واستغلت ميليسا هاو، عارضة أزياء لمجلة “بلاي بوي”، وفاة كاسيا صديقة بواتينج، التي دخلت في حرب كلامية مع اللاعب قبل أيام قليلة من رحيلها، لتوجه هي الأخرى تهمة جديدة لمدافع بايرن ميونيخ، مؤكدة أنه حاول مواعدتها غراميا من خلف ظهر خطيبته الراحلة.

وكانت وفاة كاسيا التي جاءت بعد أسبوع من الانفصال عن بواتينج ألقت الاتهامات على النجم الألماني بأنه يتحمل جزءا كبيرا للغاية من المسؤولية عن تلك الوفاة، بسبب تأثير ما فعله معها، بحسب صديقاتها، في اتخاذها قراراً بالانتحار.

تهمة جديدة

تحدثت هاو لصحيفة “الصن” البريطانية عن محاولة بواتينج الخبيثة للإيقاع بها، موجهة اتهاماً لكل لاعبي المستديرة بأنهم يتلاعبون بالنساء وقلوبهن ومشاعرهن كأنهن كرات على أرضية الملعب.

وقالت هاو في تصريحاتها للصحيفة البريطانية: “أنا لست مندهشة من الطريقة التي يتعامل بها أشخاص من نوعية بواتينج مع النساء”.

وواصلت: “إنهم يثيرون الفوضى حول النساء، ويتلاعبون بعقولهن ومشاعرهن، مما يؤدي لأمور جنونية مثل التي حدثت”.

وأوضحت ميليسا أنها قابلت بواتينج لأول مرة في لندن في أيلول 2016، وبدأت بينهما علاقة اكتشفت بعد أسابيع قليلة منها أنه متزوج ولديه أطفال.

وعبرت عارضة الأزياء عن حزنها وحسرتها حين قامت بفتح إحدى المجلات فوجدت صورة اللاعب مع زوجته، وذهبت لأحد الأركان وقالت: “ما هذا الجحيم؟ لم أكن أعلم”.

يذكر أن كاسيا صديقة اللاعب السابقة اتهمته بالاعتداء عليها جسدياً ولفظياً، بينما اتهمها بواتينج بأنها حاولت ابتزازه وإفساد علاقته بزوجته الأولى أم أولاده، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.