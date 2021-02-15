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أول تعليق لـ”العائلة المالكة” بعد الحمل الثاني لميغان ماركل

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وطفلهما

أبدت الأسرة الملكية البريطانية سرورها بكون ميغان ماركل زوجة الأمير هاري حاملا بطفلها الثاني.

وأعربت عن تمنياتها لهما “بالسعادة”، وفق ما أفاد ناطق باسمها، الأحد.

وقال ناطق باسم قصر باكنجهام إن جدَّي الأمير هاري الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب، ووالده الأمير تشارلز و”العائلة المالكة بأكملها”، “مسرورون ويرسلون إلى (هاري وماركل) أطيب تمنياتهم بالسعادة”.

وكان الناطق باسم ماركل وهاري أعلن لوسائل الإعلام البريطانية مساء الأحد أن ماركل حامل بطفلها الثاني.

وأوضح الناطق باسم الزوجين اللذين تخلّيا عن المهمات الملكية الرئيسية: “يمكننا أن نؤكد أن آرتشي الابن الأول لدوق ودوقة ساسكس سيكون أخا كبيرا”.

وأضاف: “دوق ودوقة ساسكس يشعران بسعادة غامرة لأنهما ينتظران طفلهما الثاني”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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