يوسف الخال لنيكول سابا بمناسبة عيد الحب: “الله يعطيني حتّى كافيكي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

وجّه الممثل يوسف الخال لزوجته الفنانة اللبنانية نيكول سابا كلمة لها بمناسبة عبد الحب. وقال: “الله يعطيني حتّى كافيكي. أثبتت نيكول أنّها سند كبير وأنّها قدّها وقدود في جميع المراحل”.

وعن التحديات الأصعب التي عاشاها سوياً، أجاب: “انتقال نيكول الى لبنان بعد زواجنا، سنوات فيروس كورونا والتعلم عن بعد لطفلتنا، وخيار الانتقال الى بلد آخر في الفترة المقبلة”.

واعتبر أنّ “الاستقلالية المفرطة” هي إحدى الصفات التي تميّز زوجته، واصفاً إيّاها بـ”مجموعة نساء”.