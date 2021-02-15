هيلينا زنغل.. نجومية سينمائية بعمر الـ 12

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: دائماً ما حققت أفلام الممثل الأميركي توم هانكس الكثير من النجاح، واستقطبت العديد من المشاهدين، وفي فيلمه الأخير “News of the World” كانت الممثلة الألمانية هيلينا زنغل، التي تبلغ 12 عاماً فقط، محل تقدير الجميع، وحازت نجومية كبيرة رغم عمرها الصغير، وهي مرشحة لجائزة غولدن غلوب.

ووفقاً لصحيفة تليغراف، فإن أداء الموهوبة الصغيرة في أول فيلم أميركي لها، جعلها من أبرز المرشحين للفوز بجائزة غولدن غلوب كأفضل ممثل مساعد.

لعبت زنغل في الفيلم دور الفتاة اليتيمة جوهانا ليونبيرغر البالغة من العمر 10 سنوات، والتي يتم أسرها لفترة طويلة، قبل أن ينقذها توم هانكس.

زنغل بدأت مسيرتها الفنية عندما كانت في الخامسة من عمرها، في فيديو موسيقي لفرقة موسيقى روك في برلين، وتم منحها دوراً رئيسياً في فيلم The Daughter عام 2017، عندما كان عمرها 8 أعوام. حصلت بعدها زنغل على عدة أدوار سينمائية، وحصدت عدة جوائز في مهرجانات دولية.