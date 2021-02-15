تصريح صادم من أحمد الفيشاوي عن الإدمان.. والـ”تاتو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أدلى الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، أمس السبت، بتصريح صادم عن سر إجادته دور مدمن مخدرات في فيلم “ولاد رزق”، من إخراج طارق العريان، وأيضا عن سبب حبه لرسم “التاتو”.

وأكد خلال استضافته في برنامج “أسعد الله مساءكم”، على MBC مصر أنه أجاد تجسيد الدور، لأنه “شمام” على حد تعبيره، وفقا لصحيفة “اليوم السابع” المصرية.

كما قال: إن الفنانة شيرين رضا هي سبب حبه لرسم التاتو (الوشم) على جسده، مشيرا إلى أن أول وشم رسمه على جسده كان على ساقه وعلى شكل حرف “S”، نافيا أن يكون إشارة إلى اسم والدته الفنانة، سمية الألفي.

وردا على سؤال عن عدد البنات اللاتي ارتبط بهن، أجاب أحمد الفيشاوي: “لا يمكن حصرهن”.

يشار إلى أن الفنان المصري يثير الكثير من الجدل بداية من قصة نسب ابنته وانتهاء بظهوره بتصرفات “غريبة”، أمام وسائل الإعلام.

هذا وكانت محكمة أسرة الخليفة، قضت قبل أيام بإلزام الفنان أحمد الفيشاوي بدفع 23 ألفاً و400 جنيه إسترليني أجر مسكن حضانة لابنته “لينا”، عن الفترة من 15 يونيو 2016 وحتى 14 يونيو 2017، ودفع 7 آلاف جنيه أجر مسكن من 7 مارس عام 2018، شهريًا.

وكان شعبان سعيد المحامي، ودفاع هند الحناوي طليقة أحمد الفيشاوي، أقام دعوى طالب فيها بإلزام أحمد الفيشاوي بدفع أجر مسكن حضانة ابنته لينا عن الفترة السابق الإشارة إليها.

وكانت محكمة جنح المقطم قضت ببراءة هند الحناوي من اتهامات وجهها لها طليقها الفنان أحمد الفيشاوي، بتعريض حياة ابنتها “لينا” للخطر، والامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية ونشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.