تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: خلال الأشهر الماضية، تركّز تفكير العالم على إيجاد اللقاح المناسب الذي سينهي مأساة انتشار فيروس كورونا حول العالم بعدما طال الملايين، دون أن يلتف أحد إلى الحياة ما بعد الجائحة.

واليوم بعد خروج الشركات بعدد من الاحتمالات حول اللقاحات، حان الوقت للتفكير بالحياة بعد كورونا، ليطل علينا الملياردير الأميركي بيل غيتس ويطلق تحذيراته.

تحدّيان رئيسيّان

فقد سلّط مؤسس شركة “مايكروسوفت” الأميركية، بيل غيتس، الضوء على التحديات التي سيواجهها العالم، بعد القضاء على وباء كورونا الذي غير معالم حياة البشر خلال الأشهر الماضية، كاشفاً عن تحديين رئيسيين سيتوجب على الناس مواجهتهما بعد التعافي من كوفيد-19 بشكل نهائي، وهما التغير المناخي والحروب البيولوجية.

وأشار الرجل الأشهر إلى تنامي حجم الغازات الدفيئة التي تؤثر على الغلاف الجوي سنويا، لافتا إلى ضرورة إيقاف تلك الانبعاثات، للحيلولة دون هلاك الأرض بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، داعياً في مقابلة مع صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، للعمل على الوصول بهذه الانبعاثات إلى الصفر، لافتا إلى صعوبة هذه المهمة.

كما أوضح أنه وبسبب كورونا تراجعت النشاطات الصناعية حول العالم، الأمر الذي سبب انخفاضا في حجم الغازات بنسبة 5%، وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة بما هو مطلوب لحماية كوكبنا، بحسب قوله.

غيتس للبشر: ركزوا

وردا على سؤال حول الواجب عمله بعد القضاء على فيروس كورونا وما قد يرافق ذلك من عودة الانبعاثات الضارة إلى حالها قبل الوباء، أوضح غيتس أنه على البشر التركيز على التقنيات والسياسات والنشاطات التي ستضعنا على طريق القضاء على غازات الدفيئة بحلول العام 2050″.

أيضاً لفت إلى أنه علينا أن نكرّس أنفسنا في السنوات القادمة لخدمة هدف القضاء على الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل نهائي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد قد قتل حتى اليوم أكثر من مليوني إنسان حول العالم منذ أول إعلان عن ظهوره في الصين عام 2019، فيما أصاب أكثر من 100 مليون إنسان.