خالد عبد الرحمن يضع حدًّا للشائعات حول حفل زواج “ناقة وجمل”: “تقبّلوا تحياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الفنان السعوديّ خالد عبد الرحمن، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، نفى فيه صحة دعوة الزفاف التي انتشرت منذ أيام، وكتب أنّه سيُحيي حفل زواج “ناقة وجمل”، وعلّق على الفيديو قائلاً: “السلام عليكم ورحمة الله، إذا كان الناشر غير سويّ، فيجب أن يكون المتصفّح عاقلاً. تقبّلوا تحياتي”.

وقال في الفيديو إنّ “شرّ البلية ما يُضحك، وأنّه وصلته بطاقة الدعوة، لكنّ المأساة في الأمر، أنّ الناس صدّقت”.

وأضاف أنّ “الله أنعم علينا بالعقل، ويجب أن يكون المتصفّح عاقلاً، وألا يصدّق كلّ ما يُنشر”، وقال إنّه بقدر ما أضحكه الخبر، فقد أزعجته التعليقات السلبية ضدّه.