خالد يوسف يعلن تعافيه من كورونا: لم أشعر بالمعاناة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المخرج المصري خالد يوسف عن تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يشعر بالمعاناة طوال فترة العلاج.

ونشر يوسف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشوراً حول حالته الصحية قال فيه: "بفضل كرم ربنا وعطفه وبفضل دعوات المخلصين لم أشعر بأي معاناة من كورونا، وعملت المسحة وطلعت سلبية ومرت بسلام، كل عيد حب وأنتم عايشين الحب وحاسين بنعيمه وبعذابه".





وتابع خالد يوسف: "ده اللي قلته في عيد الحب في السنة اللي فاتت، وكنت وعدت اني أكمل كلامي عنه، وبإذن الله أتمكن من تكملة الكلام عن أعذب وأحلى وأغلى قيمة إنسانية وهي الحب".



يذكر أن آخر أعمال خالد يوسف على شاشة السينما كان فيلم "كارما" إنتاج 2018 وشارك في بطولته عمرو سعد وغادة عبدالرازق وخالد الصاوي وماجد المصري.