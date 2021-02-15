الموت يفجع نيكي ميناج بـ"حادث سير" في نيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي والد مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج مصرعه بحادث مروري في نيويورك إذ دهسته سيارة لاذ سائقها بالفرار، وفق ما أفادت الشرطة.

وأوضحت شرطة نيويورك، في بيان، أن روبرت ماراج (64 عاماً) كان يسير في أحد شوارع مينولا في جزيرة لونج آيلاند عندما صدمته سيارة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن السائق فرّ، فيما نقل ماراج إلى المستشفى حيث فارق الحياة السبت، وأضافت الشرطة أن "التحقيق جارٍ".

وكانت المغنية البالغة 38 عاما المولودة في ترينيداد وتوباجو والتي ترعرعت في حي كوينز في نيويورك، القريب من المكان الذي قُتل فيه والدها، فاجأت جمهورها في سبتمبر/ أيلول 2019 بإعلان عزمها الابتعاد عن الساحة الفنية للتركيز على حياتها العائلية.

غير أنها عادت عن هذا الإعلان ووعدت بإصدار أغنيات جديدة تضاف إلى سلسلة نجاحاتها بينها "ستارشيبس" و"بانج بانج" و"سوبر باس".