شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر مواويل شفيق جلال فى ذكرى رحيله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الاثنين، ذكرى رحيل المطرب الشعبى شفيق جلال، الذى رحل عن عالمنا في 15 فبراير 2000 تميز بصوت رائع وجذاب إضافة إلى إحساسه الكبير فى الغناء الشعبى، وبعد ذلك اعتمدته الإذاعة المصرية عام 1943، وأول أغنية له وهى "يا عم يا جمال".

وكانت مهنته الأساسية قبل احترافه الغناء والطرب الشعبى هى صناعة الأحذية، وكانت أول أعمال شفيق جلال السينمائية فيلم "سر طاقية الإخفاء" عام 1947 وقدّم جلال فن الموال فى مصر وداخل السينما المصرية، ولحن له محمد عبد الوهاب، من أغنياته: "شيخ البلد"، "وموال الصبر"، "عمران وبهانه"، "بنت بحرى"، وبعد ذلك اتجه للسينما، ليشارك فى عدد من أفلام أبرزها "خلى بالك من زوزو" مع النجمة سعاد حسنى و أميرة حبى أنا و حكايتى مع الزمن، كابوريا، البحث عن المتاعب، الأنسة حنفى، عودة طاقية الأخفاء، ريا وسكينة.

ومن أشهر أغانية "شيخ البلد"، أمونة بعتلها جواب، موال الصبر، بنت الحارة يا بنت الحارة، ياحسرة عليها ، وتوفى شفيق جلال عام 2000 عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع طويل مع مرض الكلى.