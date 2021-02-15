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إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقتها: قضيت أحلى فلانتين مع حب عمرى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة إلهام شاهين، بعيد ميلاد ابنة شقيقتها إيناس والتى تدعى "إلهام" ويطلق عليها أفراد العائلة "إلهام الصغيرة"، وتزامنت الاحتفالات العائلية مع عيد الحب، وأكدت إلهام شاهين، أن ذلك أفضل احتفال بالفلانتين بالنسبة لها، ونشرت مجموعة صور من الاحتفال عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "قضيت أحلى فلانتين في حياتى مع أجمل حب فى عمرى الهام الصغيرة".

اسرة الهام شاهين
اسرة الهام شاهين

 

الهام شاهيين
الهام شاهيين

وتابعت إلهام فى تعليقها على الصور: "كل سنة حبيبتى وإنتى حبيبتى و أحلى بنوته فى الدنيا .. و يارب يحققلك كل أحلامك و يسعدك و يفرح قلبك .. سنه حلوة عليكى يا حلوتى .. عيد ميلادك هو أحلى عيد حب .. كل العيله بتحبك .. جمعتينا وفرحتينا".

الهام شاهين
الهام شاهين

 

الهام مع ابنة شقيقتهاا الهام
الهام مع ابنة شقيقتهاا الهام

 

الهام وابنة شقيقتها
الهام وابنة شقيقتها

 

عائلة الهام شاهين
عائلة الهام شاهين

 

وكانت النجمة إلهام شاهين شاركت جمهورها ومتابعيها بفيديو جديد من كواليس تصوير حكاية "حتة مني" ضمن أحداث مسلسلها الجديد، وظهرت معها الفنانة نهال عنبر والفنانة الشابة سارة الشامي، وعلقت على الفيديو قائلة: "كواليس مسلسل حتة مني استنوهم في حكاية جميلة جدًا ابتداءً من أول مارس".

وتأتى الحدوتة ضمن أحداث مسلسل يحكى عن "المرأة في المجتمع"، بينما لم يستقر صناع المسلسل على الاسم النهائي الذى يضم 6 حكايات، ويعد المسلسل شراكة بين شركة سينرجى والمنتجة مها سليم، حدوتة "حتة منى" من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على"، وتضم 5 حلقات، ويشارك في البطولة  بجانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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