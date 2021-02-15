شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات عائلية بالفلانتين فى منازل محمد زيدان ومصطفى فهمى وجنات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك نجوم الفن والغناء المصرى والعربى لحظات احتفالاتهم بمناسبة عيد الحب الذى يحل يوم 14 فبراير من كل عام، مع الجمهور والأصدقاء، بنشر صور وفيديوهات من احتفالات عبر صفحات السوشيال ميديا، وفى هذا الإطار، احتفلت الإعلامية فاتن موسى مع زوجها الفنان مصطفى فهمى بعيد الحب، ونشرت صور عبر حسابها على انستجرام تجمعهما معا، وظهرت مرتدية فستانا أحمر، وحازت الصور على اعجاب الكثيرين من متابعيهما.

تورتة احتفال مصطفى فهمى وزوجته

علقت فاتن موسى على الصور التي نشرتها: "عيد حب سعيد للجميع من نصفى الاخر مصطفى وانا"، وتزوج مصطفى فهمى وفاتن موسى في أوائل عام 2015 دون إقامة حفل زفاف، وهى من مواليد 1 أغسطس ومن أصول لبنانية، بدأت حياتها صحفية في الموضه والجمال.



مصطفى فهمى وزوجته

مصطفى فهمى وزوجته فى احتفالهما بالفلانتين

كما نشرت ميناس زوجة نجم كرة القدم محمد زيدان، مهاجم منتخب مصر ونادى بروسيا دورتموند الألماني السابق، عبر حسابها على انستجرام كواليس احتفالهم بعيد الحب، شاركت صورة من تورته الاحتفال التي حملت صورا لهما معا، وتجهيز المنزل بزينه عيد الحب من بالونات القلوب الحمراء والورود ، وبوكية مليئ بالورد، كما نشرت صورة أخرى لهما معا، وصور لابنهما، وعلقت عليها:" كل يوم معك هو عيد الحب.. عيد حب سعيد للجميع".



ابن زيدان

تورته حفل زيدان



احتفال زوجة محمد زيدان بعيد الحب

كما احتفلت المطربة جنات بعيد الحب مع زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشرت جنات صورة لها مع زوجها من داخل المنزل وعلقت: "أحبك".

وفي مايو 2019، رزقت الفنانة جنات، بمولودتها الأولى "جنات" من زوجها محمد عثمان نعمان. وكانت جنات قد احتفلت بزفافها على محمد عثمان عدد كبير من الوسط الفني والغنائي على رأسهم النجوم سميرة سعيد ومحمد حماقي ورامي صبري وتامر عاشور وأحمد جمال ومصطفى قمر وآخرون من النجوم.



جنات

وكانت المطربة جنات قد كشفت أن الأمومة لم تغيركثيرا في حياتها، لأن والدتها تساعدها، وأن ابنتها متعلقة بوالدها رغم انشغاله فى العمل، وأنها تفرح بتلك العلاقة وقالت جنات، فى تصريحات تلفزيونية: " حتى الآن أشعر أنها أختى .. والأمومة ما غيرتش كتيرلأن ماما هى اللى قامت بالواجب ربنا يديها الصحة.. عشان كده أنا مش حاسة أوى دلوقتى..وكمان مش متعلقة بيا زى ماما..هى متعلقة بماما أكثر ووالدها..أنا آخر حد .. بتحبى وكل حاجة بس مش زى باباها وماما.. البنت دايما حنونة أكتر مع الأب .. طول اليوم مشغول وعنده شغل وما بيقعدش معاها كتير..ومتعلقة به فعلا سر غريب.. ساعات بغير لأنى بعمل مجهود أكتر وبتحب أبوها أكتر ولكن بفرح بالعلاقة دى".