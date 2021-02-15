شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رفض زكي رستم فيلم جعلوني مجرما ومزق شيك بـ 800 جنيه أجره عن الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وحش الشاشة الراحل فريد شوقي، في لقاء نادر مع الراحل فاروق الفيشاوي، سر رفض زكي رستم والذي تحل اليوم ذكرى وفاته، المشاركة في فيلم جعلوني مجرما، حيث قال شوقي إن زكي رستم طلب مشاركته في الفيلم قبل التصوير بحوالي 6 أشهور ولكنه طلب أن يكون أجره 800 جنيه للمشاركة في أي فيلم سينمائي.

وأضاف فريد شوقي أنه بحث عن بديل يشارك في بطولة فيلم جعلوني مجرمًا ولم يجد شخصًا مناسبًا وكان وقتها بدأ تصوير الفيلم، لذلك طلب من رمسيس نجيب أن يحضر زكي رستم وأن يقدم له شيك بالمبلغ ويتعاقد علي الفيلم.

ويروي شوقي أنه ذهب إلي المكتب وكان يرتدي ملابس الشخصية ويضع مكياجها وبعد أن تعاقد زكي رستم علي الفيلم وحصل علي الشيك، سأله عن الفيلم فقال له أنه من المفترض أن يصور ثاني يوم، وهو ما أثاره بشكل كبير وغضب غضب شديد، وقام بتقطيع الشيك وقال له المفترض أن أعيش في الشخصية وأتذاكر الدور قبل التصوير.