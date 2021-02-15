شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد نيكي ميناج عن 64 عاما في حادث دهس بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي والد النجمة الأمريكية نيكي ميناج، البالغ من العمر 64 عاما، بعد تعرضه لحادث دهس بسيارة في نيويورك يوم السبت الماضي، ونقل على أثرها للمستشفي في حالة حرجة ولكنه توفي متأثرا بالجروح التي أصيب بها بالحادث، وفقا لشبكة cnn الأمريكية.



نيكي ميناج ووالدها

وقالت الشرطة الأمريكية أن التحقيق لا يزال جاريا بالحادث ولم يتم القبض علي أي شخص حتي الأن، وكان روبرت ماراج يسير في مينولا لونج آيلاند، كما قالت إدارة شرطة مقاطعة ناسو في بيان إنه عندما "صدمته سيارة غير موصوفة شمالا وغادرت مكان الحادث وهرب سائقها"، مطالبة من أي شهود على الحادث المميت أن يتقدموا بشهادتهم لتحديد هوية الجاني.

ولم تعلق نيكي ميناج حتى الآن على وفاة والدها أو على الحادث الغامض الذي تعرض له، وتلقت عشرات رسائل المواساة من جمهورها والذين تعاطفوا معها بعد نشر الخبر منذ لحظات.

على صعيد آخر كانت نيكي ميناج نشرت مؤخرا الصور الأولى لابنها بعد مرور حوالي 3 أشهر على ولادته، ونالت عددا كبيرا من الاعجابات وصل إلى أكثر من 5 ملايين في اقل من 24 ساعة.

وأفرجت ميناج عن سلسلة من الصور لطفلها وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 125 مليون شخص، وهى الصور الأولى التى تظهر وجه مولود ميناج الذى كان يجلس على كرسى باللون الأبيض.