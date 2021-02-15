شكرا لقرائتكم خبر عن أسر ياسين فى أول صورة من كواليس فيلم السرب .. ويكشف عن اسم شخصيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أسر ياسين، عن أول صورة له من كواليس فيلم السرب ، والذى تم طرح البرومو الدعائى الأول له خلال الساعات الماضية، و المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، ونشر الصورة عبر خاصية ستوري بموقع "انستجرام"، والتي ظهر بها وهو يؤدي التحية العسكرية، كما ظهر بالصورة اسم شخصيته بالفيلم وهو المقدم طيار هشام جلال.



اسر ياسين فى فيلم السرب

وطرحت شركة سينرجى، برومو فيلم السرب للنجم أحمد السقا، والمقرر طرحه بدور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.



اسر في فيلم السرب

وتناول البرومو في بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمر بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة في ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم السرب يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وصور "السقا" عددًا من المشاهد في طريق الإسكندرية الصحراوي، ويشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.

وقامت شركة سينرجي بإنتاج فيلم السرب وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وانضم شريف منير ومحمود عبد المغني مؤخرًا لقائمة ضيوف شرف الفيلم.