شكرا لقرائتكم خبر عن السقا وكرارة أشقاء من نفس الأب فى مسلسلهما "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر النجمان أمير كرارة وأحمد السقا فى مسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بشخصيات مختلفة خاصة أنهما أشقاء من نفس الأب ولكن من أم مختلفة ويكون هناك الكثير من المواقف بينهما، حيث يتناول العمل فى إطار درامى اجتماعي قصة من قصص المجتمع الصعيدى المصرى، ويكثف المخرج محمد سامى عدد ساعات التصوير للبدء فى عمليات مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل للانتهاء من عدد كبير من المشاهد.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.