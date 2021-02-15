بسمة بوسيل تكشف عن هدية تامر حسني لها في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت بسمة بوسيل، مقطع فيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، لتكشف به عن الهدية التي تلقتها من زوجها الفنان تامر حسني في عيد الحب.

وأوضحت الصورة ديكورات المنزل الذي زينه تامر بالورود و"البلالين" الحمراء، وعلقت بسمة: "شكرا يا تيمو، أحبك".

من جانب آخر، طرح تامر حسني، مطلع يناير الماضي، فيديو كليب أغنية "خليك فولاذي" من ألبوم حامل نفس الاسم، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند، ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة "روتانا".