وصلت إلى النائب العام.. تفاصيل أزمة أغنية “احكيلك” لمحمد فؤاد وحذفها من “يوتيوب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أزمة جديدة واجهها الفنان المصري محمد فؤاد الذي بدأ في استعادة نشاطه الفني بعد فترة غياب طويلة عن جمهوره، وهي حذف أغنيته الأخيرة “احكيلك” التي طرحها منذ أيام قليلة عبر قناته في موقع “يوتيوب”، رغماً عن المشاهدات القياسية التي حققتها الأغنية في الساعات الأولى من طرحها.

وأرجعت إدارة موقع “اليوتيوب” أن هذه الخطوة جاءت بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر.

وتبيّن أنّ شركة “قنوات” للإنتاج الفني لديها عقد احتكار لفؤاد، يمنعه من إنتاج أي أعمال فنية من دون الرجوع إليها، الأمر الذي نفاه محمد فؤاد منذ فترة مؤكداً أنّه لا يوجد أي اتفاقات أو عقود مبرمة مع الشركة السالف ذكرها.

وأعلن فؤاد في منشور رسمي عبر حسابه الخاص في موقع “فايسبوك”، أنّه سيتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد شركة “قنوات” لتسبّبها في حذف أغنيته “أحكيلك” من دون وجه حق، والسطو على قناته الخاصة في موقع “يوتيوب” من دون أي سند قانوني أو تفويض منه بذلك.

وفي الاتجاه الآخر، ردّ الممثل القانوني لشركة “قنوات” على الخطوة التي اتخذها فؤاد، وتقدمه ببلاغ للنائب العام، وأكّد خلال تصريحات صحافية له أنّ الشركة لم تتخذ هذه الخطوة من دون أن تكون معها مستندات تثبت أحقيتها في ذلك، وأن فؤاد يخل بتعاقده مع الشركة ويتهرب منه.

وكان فؤاد قد فاجأ جمهوره نهاية العام الماضي، بطرح أغنية جديدة على طريقة المهرجانات الشعبية، ما عرّضه لكثير من الانتقادات من جمهوره الذي طالبه بالعدول عن تقديم مثل هذه النوعية من الأغنيات، والمحافظة على اللون الذي اعتاد الجمهور أنّ يسمعه بصوته.

وفي مطلع 2021، طرح محمد فؤاد أغنية جديدة بعنوان “ليه” عبر قناته الخاصة في موقع “يوتيوب”، من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد خلف، وتوزيع أحمد عبدالسلام.

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