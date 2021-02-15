هكذا احتفل أحمد أبو هشيمة بيوم الحب مع ياسمين صبري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أثارت الفنانة ياسمين صبري ضجة كبيرة بعد استعراضها للهدية الجميلة والرومنسية التي تلقتها من زوجها رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة بمناسبة يوم الحب.

وشاركت الممثلة المصرية متابعيها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام بمجموعة من الصور ، استعرضت خلالها الهدية الخاصة التي تلقتها من زوجها وهي غبارة عن باقة ضخمة من الورود الحمراء.

وظهر في الصور باقة الورود المزينة بطريقة فخمة داخل بفازة من الكريستال بتصميم أنيق، مع كارت لطيف مكتوب عليه: “حبيبتي”.

واستعرضت ايضا قالب حلوى مؤلف من قطعتين على شكل قلب باللون الأحمر، تم تجهيزهما خصيصاً للمناسبة، وضع على احدهما صورة الثنائي وعلى الآخر عبارة “عيد حب سعيد”.

وعبرت ياسمين عن مفاجأتها واعجابها الكبير بالهدية من خلال كتاباتها على الصور، وقالت في إحداها “شكرا لك حبيبي”.

وجاءت هذه الهدية الرومنسية من ابو هشيمة بعد الضجة التي أثارها باحتفاله بيوم ميلاد زوجته الشهر الماضي، والزينة المميزة التي اختارها من البالونات والصور، في أجواء مليئة والحب والشاعرية.