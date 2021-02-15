الأمير هاري وميغان ماركل ينتظران طفلهما الثاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: اختار الأمير هاري وميغان ماركل عيد الحب لإعلان أنهما ينتظران طفلهما الثاني.

شارك الزوجان في بيان عبر ناطقٍ رسمي إعلان الخبر السار، ومفاده “أن آرشي سيصبح أخاً كبيراً”، وأنّ “دوق ودوقة ساسكس يشعران بسعادة غامرة لأنهما ينتظران طفلهما الثاني”.

ويأتي هذا الخبر بعد أشهر قليلة من كشف الدوقة أنها تعرضت لإجهاض أليم في تموز الماضي، معربةً عن “الحزن الشديد” الذي اختبرته في مقال كتبته لصحيفة “النيويورك تايمز”.

واستذكرت أنها شعرت بألم شديد في بطنها أثناء تغيير حفاضات ابنها آرشي هاريسون، مضيفةً: “عرفت عندما كنت أمسك بطفلي البكر أنني أفقد طفلي الثاني”.

وأقرّت ميغان أن العديد من النساء يعانين من الاجهاض في مرحلة ما من حياتهن، لكن القليل منهن يناقشن الحزن الذي يجلبه ذلك. وقالت: “ما زال الحديث عن تلك التجربة محرم، وهو مرتبط بعار غير مبرر من الدخول في حلقة من الحداد الانفرادي”.

أخفت الدوقة خبر حملها خلال الأسابيع الأخيرة بسبب جائحة كورونا. وكانت، هي وهاري وابنهما البالغ من العمر 21 شهراً، يلتزمون الحجر في منزلهم في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا حيث شاركوا في العديد من الاجتماعات الافتراضية.