بالفيديو.. إعلان فيلم "السرب" يشعل مواقع التواصل في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصد الإعلان التشويقي لفيلم "السرب" نحو 90 ألف مشاهدة على يوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحه.

ويتناول الفيلم قصة حقيقية عن ضربة جوية نفذتها القوات الجوية المصرية ضد مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة درنة الليبية.



ولاقى الإعلان تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا رغبتهم في طرح العمل في أقرب وقت.





ونشر تامر مرسي منتج الفيلم الإعلان التشويقي عبر صفحته في فيسبوك، وكتب معلقاً: "عملنا [مسلسل] الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين [فيلم] السرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى، السرب قريبًا في دور العرض".

وأضاف: "المجد للشهداء.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه".

وتضمن الإعلان كلمة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقول فيها: "شعب مصر العظيم، إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب بالقصاص من هؤلاء القتلة".

وظهر في البرومو، النجوم: أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، دياب ومحمود عبد المغنى.

الفيلم من إنتاج شركة "سينرجي" وتأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي بث في 15 فبراير/شباط من عام 2015 مقطع فيديو لعملية ذبح مجموعة من المصريين الأقباط المختطفين على أحد شواطئ ليبيا.