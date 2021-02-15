عيد ميلاد نسرين طافش.. اتهامات "سرقة الحب" لا تتوقف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل الفنانة السورية نسرين طافش التي تجمع بين موهبتي الغناء والتمثيل، بعيد ميلادها، الاثنين.

وبهذه المناسبة تلقي ”الخليج 365” الضوء على أبرز الشائعات التي طاردتها وأحدثت ارتباكا في حياتها..

طالت نسرين شائعات الزواج والارتباط العاطفي، لكن المؤلم بالنسبة لها أنها كانت أخبارا على حد قولها "يطلقها حاقد ويصدقها غبي"، لاسيما أن هذه الشائعات كانت تصورها وكأنها سارقة للحب وخائنة لصديقاتها.





في البداية تردد أن هناك قصة حب تجمعها بالمطرب السوري ناصف زيتون، وبسرعة نفت "طافش" الشائعة وقالت إن الخبر لا يمت للحقيقة بصلة، وكل ما يجمعهما علاقة صداقة فقط.

ومن أكثر الشائعات التي أزعجتها، ارتباطها عاطفيا بالفنان السوري تيم حسن، إذ اتهمتها ديما بياعة زوجة تيم حسن بأنها خائنة وسرقت زوجها، وأنها سبب انفصالها وانهيار عش الزوجية.

غضبت "طافش" من هذه الشائعة وقررت الرد من ساحة القضاء، حيث قامت برفع دعوى قضائية ضد ديما بياعة واتهمتها بالتشهير وتعمد الإساءة لها.





بعد شهور من هذه الضجة دخلت طافش في دوامة جديدة، حيث تردد أن هناك قصة حب تجمعها بالمخرج طارق العريان، وعزز هذه الشائعة اشتعال الموقف بين أصالة والعريان حتى حدث الطلاق وتبادل الطرفان رسائل اللوم والعتاب عبر مواقع التواصل.

يذكر أن نسرين طافش من مواليد مدينة حلب السورية، لأب فلسطيني وأم جزائرية عام 1982، ودرست بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وبدأت مسيرتها الفنية عام 2008 بعد ظهورها الأول في مسلسل بعنوان "هولاكو" وتوالت بعد ذلك أعمالها المهمة مثل "ربيع قرطبة" و"التغريبة الفلسطينية".