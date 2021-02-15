بالفيديو.. سر بكاء لطيفة في عيد ميلادها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحرص الفنانة لطيفة التونسية على مشاركة جمهورها يومياتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ترى فيها وسيلة لتقريب المسافات بينها وبينهم.

ونشرت لطيفة عبر حسابها في أنستقرام مقطع فيديو مباشر (لايف) يجمعها بعائلتها.

وظهرت في الفيديو والدة لطيفة وهي تغني مع عدد من أفراد العائلة بمناسبة عيد ميلاد الفنانة التونسية، وهو الأمر الذي أسعدها كثيراً.

وعلَّقت لطيفة على الفيديو قائلة: "يا رب ما أحلى هذه المفاجأة، أحلى مفاجأة في حياتي، فرحة حياتي أمي الله يحفظك ليا، أخويا الكبير سيدي حسن الله يحفظك ليا، إخواتي وولاد إخواتي كم أنا محظوظة بعيلتي، يا رب تحميهم وتخليهملي، هذه أحلى هدية في عمري جاتني، حبيتها كتير بحبكم وبموت فيكم، محظوظة كتير بأمي وإخواتي، ربي يخليكو ليا".





وتأثَّرت لطيفة وبكت كثيراً بهذه المفاجأة، وقالت لها والدتها "بنتي يا نور عيني بالدنيا وما فيها".

لطيفة من مواليد 14 فبراير/شباط 1961 لأب عسكري وأم ربة منزل. درست الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى في العاصمة المصرية القاهرة، وحققت نجاحاً كبيراً في مجال الغناء، كما شاركت بالتمثيل في فيلم "سكوت حنصور" إخراج الراحل يوسف شاهين، ومسلسل "كلمة سر" إنتاج 2016.