شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يعمل في محلات محمد رياض بصاغة الدهب بمسلسل "النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل النجم محمد إمام فى محلات الفنان محمد رياض بسوق الدهب، حيث يجسد الأخير تاجر ذهب وألماظ خلال أحداث مسلسل "النمر"، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويتعرض بطل العمل لكثير من المواقف الصعبة، ويدخل فى صراعات مع تجار الدهب، ويحاول بيومى فؤاد ومحمد رياض محاربته طوال الوقت لكى لا ينافسهم داخل الصاغة ويصبح أكبر منهم فى السوق، ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداثه حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، والصراعات التي يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر في سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح إيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل، من أنتاج سينرجى.