عاصي الحلاني يحيي الذكرى الـ 16 لرحيل رفيق الحريري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان عاصي الحلاني على إحياء الذكرى الـ 16 لإغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري التي وقعت يوم 14 فبراير عام 2005 .

ونشر "الحلاني" صورة رفيق الحريري، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "بتبقى بالقلب".

وأحيا رئيس حكومة لبنان المكلف سعد الحريري، الأحد، الذكرى الـ16 لاغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بمراسم مقتضبة اقتصرت على قراءة الفاتحة على قبره في بيروت، وذلك بحسب ما ذكرته "رويترز".

يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، كان قد أُغتيل في 14 فبراير 2005، في تفجير استهدف موكبه بمنطقة وسط العاصمة بيروت، وبعد اغتياله أخذت الاغتيالات في لبنان منحنى تصاعديا قبل أن تتراجع بالسنوات الأخيرة.