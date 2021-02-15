فيديو| بصحبة صديقاتها.. لطيفة تحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة لطيفة متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد ميلادها الذي يتزامن مع احتفالات عيد الحب.

ونشرت "لطيفة" فيديو لها من احتفال عيد ميلادها، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "احتفالي مع حبايبي وأخواتي.. ومع حبايبي أحلى فانز في الدنيا بعيد ميلادي.. بحبكم كلكم"،

وقالت لطيفة بالفيديو: "عيد ميلادي فيه 5 صحباتي.. وشاركوني عيد ميلادي.. هابي فلانتين".

وكتبت لطيفة تدوينة أخرى، جاء فيها: "يا رب ما أحلى هذه المفاجأة.. أحلى مفاجأة في حياتي.. فرحة حياتي أمي الله يحفظك ليا، أخويا الكبير سيدي حسن الله يحفظك ليا.. إخواتي وولاد إخواتي كم أنا محظوظة بعيلتي.. يا رب تحميهم وتخليهم لي.. هذه أحلى هدية في عمري جاتني".

يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة، تحتفل اليوم الأحد، بعيد ميلادها الـ 59، إذ أنها من مواليد منطقة سيدي عمر في 14 فبراير عام 1962، وتربّت في منزل لأم أُميّة لا تعرف القراءة والكتابة، ووالدها رجل عسكري خاض الحرب في المغرب العربي وفقد بسببها أطراف أصابعه الأربعة، وكانت بداية ظهورها من خلال برنامج المسابقات "نادي المواهب" على التليفزيون التونسي عام 1978.