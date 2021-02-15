شكرا لقرائتكم خبر عن صور لا تنسى لنجم الجرامي الراحل تشيك كوريا من الحفلات والمهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء خبر وفاة عازف موسيقى الجاز الأسطورى تشيك كوريا صادمًا لعدد هائل من المعنيين بالموسيقى من شتى أنحاء العالم حيث استطاع النجم الشهير أن يضع بصمة من ذهب فى عالم صناعة الموسيقى، واليوم نستعرض عددًا من صور النجم الراحل من أهم الحفلات التى شارك بها.

من أبرز صور تشيك كوريا هى التى ظهر بها وهو يعزف على البيانو بإحدى الحفلات الضخمة التى أحياها فى موسكو بروسيا وذلك فى مايو2017.

حفل روسيا

وعن أكثر صورة شهيرة للنجم الراحل تشيك كوريا هى التى التقطت له فى غرفة الصحافة وهو يحمل جائزتى الجرامى بحفل توزيع جوائز Grammy السنوى السابع والخمسين والذى أقيم 8 فبراير 2015 فى لوس أنجلوس.



فى غرفة الصحافة وهو يحمل جائزتى الجرامى بحفل توزيع جوائز Grammy فى غرفة الصحافة وهو يحمل جائزتى الجرامى بحفل توزيع جوائز Grammy

كما ظهر النجم الراحل بصورة ثالثة وهو يقدم عرض موسيقى مذهل فى مهرجان Five Continents Jazz festival فى مرسيليا جنوب فرنسا، وذلك يوم الخميس 26 يوليو 2018 .



مهرجان Five Continents Jazz festival فى مرسيليا جنوب فرنسا مهرجان Five Continents Jazz festival فى مرسيليا جنوب فرنسا

كذلك التقطت للنجم الراحل صورة من حفل توزيع جوائز Grammy السنوى الثانى والستين والذى أقيم يوم 26 يناير 2020 فى لوس أنجلوس.

يذكر أن توفى عازف موسيقى الجاز الأسطورى تشيك كوريا عن عمر يناهز 79 عامًا، حيث كان يعانى النجم الراحل من "نوع نادر من السرطان ولم يكتشف إلا مؤخرًا"، و قد تصدر خبر وفاة تشيك كوريا الذى يحظى بشعبية جارفة حول العالم الكثير من المواقع الفنية الشهيرة.

وجاء تأكيد خبر وفاة النجم الفائز بعدد كبير من جوائز الجرامى من خلال بيان تم نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيس بوك" فإن الفائز بجوائز جرامى كان يعانى من "نوع نادر من السرطان تم اكتشافه مؤخرا"، وتابع المنشور: "طوال حياته ومسيرته ، استمتع تشيك بالحرية والمتعة فى ابتكار شيء جديد".

وأشار البيان أن النجم الراحل كان زوج وأب وجد محبوب جدًا ومعلم وصديق للكثيرين.. استطاع أن يؤثر ويُلهم الملايين"، كما كشف البيان أن الوفاه كانت يوم 9 فبراير الماضى.



بحفل الجرامي 2020



مايو 2014 في New Orleans Jazz & Heritage Festival



من حفل الجرامي 2020