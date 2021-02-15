شكرا لقرائتكم خبر عن "غير مود".. أحدث أغاني ألبوم ميريام فارس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة اللبنانية ميريام فارس فى ألبومها الجديد مع الشاعر إيهاب عبد العظيم، في أغنية تحمل اسم "غير مود"، تحمل طابع تفاؤل وحب، وهى باللهجة المصريه، وهى من ألحان علاء الراوي، حسبما أكد مؤلف الأغنية إيهاب عبد العظيم ل" الخليج 365"، متمنيا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وقت طرح الألبوم.

واحتفلت ميريام الأيام الماضية بعيد ميلاد ابنها الأكبر جايدن، ونشرت عبر حسابها بموقع انستجرام، "فيديو" وهو يعزف على الساكسفون، موضحة أنها الهدية التي طلبها من بابا نويل في عيد الميلاد.

وعلقت ميريام فارس، على الفيديو قائلة:"ساكسوفون كانت الهدية الوحيدة يلي طلبها جايدن من بابا نويل بعيد الميلاد، والبارحة فاجئ الجميع بعزفه في عيد ميلاده "سنة حلوة يا جميل"، وكانت نشرت فيديو من أجواء الاحتفال بعيد الميلاد وتزيينها المنزل بالزينة، وسط تهانى جمهورها.

وتألقت الفنانة ميريام فارس أيضا في إطلالة أنيقة، حيث ارتدت ازياء شتوية سوداء، وأكملت مظهرها بنظارة شمسية مطابقة لملابسها، فيما كان ابنها يرتدي ملابس سوداء أيضا، وقد لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين جمهورها على السوشيال ميديا.