"عالمي كله".. إسراء عبدالفتاح توجه رسالة لزوجها في عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة إسراء عبدالفتاح على تهنئة زوجها الفنان حمدي الميرغني بمناسبة احتفالات عيد الحب.

ونشرت"إسراء" صورة تجمعها به، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنت النعمة التي أعطيتني إياها، فكل يوم بجانبك أشعر بمزيد من الرضا وكل شيء، أنت شخص واحد ولكنك أيضًا عالمي كله.. عيد حب سعيد لك وحدك".

وكان الفنان حمدي الميرغني، قد وجه رسالة لزوجته عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "كل يوم ووجودك جنبي عيد .. ربنا يخليكي ليا يا سندي وضهري ويقدرني وأكون سبب في سعادتك دايماً.. ربنا يحفظك ليا ولتمارا.. بحبك".

يذكر أن الفنان حمدي الميرغني تزوج من إسراء عبدالفتاح، عام 2017، وسط حضور مجموعة كبيرة من الفنانين، على رأسهم أشرف عبدالباقي وأعضاء فريق مسرح مصر.