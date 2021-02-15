في عيد الحب.. أرملة محمود عبد العزيز داخل مقبرته بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على زيارة قبر زوجها الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز بالإسكندرية، صباح يوم عيد الحب الموافق 14 فبراير الجاري.

ونشرت بوسي، صورتين لها من داخل مقبرته، ووضعت باقة ورد على قبر الساحر، وعلّقت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" قائلةً: "الحب لا ينتهي مع الموت.. كل واحد حب محمود يدعي له دعوة حلوة تكون هدية في ميزان حسناته في عيد الحب، الله يرحمه ويسامحه ويغفر له يا رب".

الساحر محمود عبد العزيز من مواليد 4 يونيو 1946، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية، وبدأ حياته الفنية من خلال التليفزيون، حيث اشترك مع محمود ياسين ونيللي في مسلسل "الدوامة" من إخراج نور الدمرداش عام 1973، وبدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 من خلال فيلم "الحفيد"، لينطلق في رحلة إبداع صار بها واحدا من أهم نجوم السينما المصرية طوال تاريخها.

ومن أهم أفلام محمود عبد العزيز: "حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب، الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش"، بالإضافة لنجاحه المدوي عندما قام ببطولة الأجزاء الثلاثة من مسلسل "رأفت الهجان"، وآخر أعماله مسلسل "راس الغول"، وذلك قبل رحيله عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016.