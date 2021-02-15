"أحلى كابلز".. أحمد العوضي يحتفل بعيد الحب مع ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد العوضي صورة تجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

وظهر العوضي في الصورة وهو يحتضن ياسمين، وعلق بوضع قلوب.

بينما علق أحد المتابعين: "أحلى كابلز، ما شاء الله".

وكان أحمد العوضي قد أعلن زواجه من ياسمين عبدالعزيز في أول مايو الماضي حيث غير كلاهما الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما ‏الشخصية على ‏"فيسبوك".

تشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز في مسلسل "اللي مالوش كبير" من المقرر عرضه في رمضان 2021، بطولة أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.