محمد الفلاح - فنانة مصرية تفقد والدها بعد ساعات من دفن جدها

الإثنين 15 فبراير 2021

أعلنت الفنانة المصرية رنا رئيس وفاة والدها عماد رئيس، الأحد، بعدما كانت قد أعلنت وفاة جدها، السبت.



وقالت رئيس، الأحد، عبر حسابها الشخصي في "إنستجرام": "أبويا وحتة مني عماد رئيس في ذمة الله".

وأعلنت رنا، السبت، وفاة جدها إلا أنها فور عودتها من تشييع الجنازة إلى المنزل فوجئت بتعرض والدها لأزمة صحية شديدة.

وبعد نقل والدها إلى المستشفى لم يمكث سوى ساعات قليلة حتى رحل عن عالمنا، لتعلن عن وفاته أيضا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتشارك الممثلة الشابة رنا رئيس في مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل، وتجسد رنا دور ابنة بطل العمل وتتعرض لمواقف بينها وبين نور اللبنانية التي تشارك في البطولة النسائية أمام ياسر جلال، بعدما تقع في حبه وتتوالى الأحداث بينهما في إطار درامي اجتماعي.

وتشارك رنا رئيس أيضا في مسلسل "نجيب زاهي ذركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك في بطولة العمل هالة فاخر وأنوشكا، وشيرين وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، وهو من إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبد الرحيم كمال.