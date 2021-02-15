سلمى حايك رفضت الزواج مرتين لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتزامن عيد الحب مع ذكرى زواج الممثلة المكسيكية سلمى حايك، التي تزوجت 14 فبراير/شباك عام 2009 من الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو.

ووفقًا لمجلة "هالو" الأمريكية، رفضت "حايك" خاتم الزواج الذي قدمه زوجها الملياردير الفرنسي مرتين قبل أن توافق أخيرًا في المرة الثالثة بعد مشقة.





وكشفت الممثلة مؤخرًا، أنها تلقت خاتم زواج بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني، ويبلغ وزنه 5 قراريط ومزين بقطعتين ماس، ورغم ذلك رفضته مرتين بسبب خوفها الشديد.

وقالت: "أخجل من الحديث عن الأمر ولكن زوجي اضطر للتقدم لي 3 مرات، كنت أخاف بشدة من الزواج، ولكن لا بد للمرء أن يتغلب على خوفه ويكتشف نقاط قوته".

وذكر الموقع أن الثنائي عقد القران أخيرًا عام 2009 في حفلة خاصة في باريس، ثم أقاما حفل زفاف آخر في البندقية في نفس العام.