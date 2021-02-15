شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى عن عمليات التجميل: "بحب تفاصيل شكلى.. ولما أكبر هشد وشى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عبير صبرى، إنها ليست ضد عمليات التجميل، كونها أحد أدوات عملها في المجال الفني، ولكنها لم تجرى أي منها حتى الآن، وتابعت:"أنا بحب تفاصيل شكلى، لكن لما أوصل لمرحلة أنى أشد وشى هعمل كدا، أول ما هكبر للمرحلة دى أكيد هعملها".

وأضافت "عبير صبرى"، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن السلام الداخلى للإنسان هو الذى ينعكس على مظهر الإنسان الخارجي، من ابتسامة وجمال، وتابعت:"أكيد هبقا عاوزا آآخر مرحلة الكبر شوية..طالما ربنا مدينا إمكانيات أننا نفضل حلوين وصغيرين".

وكانت الفنانة عبير صبرى، قالت إنها لا تتعامل بعنف مع التعليقات التي تأتى لها عبر السوشيال، ولكن في بعض الأحيان تضطر إلى الرد على بعض منها كونها مستفزة وتعكس كراهية شديدة، وتابعت:"الانتقادات والكراهية البسيطة بسبها عادى..وأنا مش عنيفة في ردودى على السوشيال ميديا، بس في بعض الأوقات ناس تقولك حاجات محدش يتحملها، ومرة وحدة قالت لى يا رب يجى ليك سرطان.. فأنا رديت عليها وقلت يا رب يجى ليكى أنت وأهلك وكل اللى تعرفيهم".

وأضافت عبير صبرى، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر قناة "dmc"، أنها أضطرت للرد على من دعت عليها بمرض السرطان، من أجل أن تشعرها بصعوبة هذه الدعوة، مشيرة إلى أنها تتواصل مع جمهورها على السوشيال ميديا، وتابعت:"لما بتيجى ليا ردود بهذه النوعية برد عليها بنفس النوعية".