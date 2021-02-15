شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى: "وحدة دعت عليا بالسرطان فقلت ليها يارب أنت وأهلك وكل اللى يعرفك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عبير صبرى، إنها لا تتعامل بعنف مع التعليقات التي تأتى لها عبر السوشيال، ولكن في بعض الأحيان تضطر إلى الرد على بعض منها كونها مستفزة وتعكس كراهية شديدة، وتابعت:"الانتقادات والكراهية البسيطة بسبها عادى..وأنا مش عنيفة في ردودى على السوشيال ميديا، بس في بعض الأوقات ناس تقولك حاجات محدش يتحملها، ومرة وحدة قالت لى يا رب يجى ليك سرطان.. فأنا رديت عليها وقلت يا رب يجى ليكى أنت وأهلك وكل اللى تعرفيهم".

وأضافت عبير صبرى، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر قناة "dmc"، أنها أضطرت للرد على من دعت عليها بمرض السرطان، من أجل أن تشعرها بصعوبة هذه الدعوة، مشيرة إلى أنها تتواصل مع جمهورها على السوشيال ميديا، وتابعت:"لما بتيجى ليا ردود بهذه النوعية برد عليها بنفس النوعية".

وكانت الفنانة عبير صبرى، قد قالت إن الحسد مذكور فى القرآن الكريم وعلينا الحذر منه بالدعاء وعدم التباهى أمام الناس، مشددة على أن هناك من يحسد الآخر بقصد والبعض لا يقصد ذلك، مشيرة إلى أنها تعرضت لموقف حسد كثيرة منذ صغرها، وتابعت:"كلمة وحدة تأثر فيا..وأنا نجمى خفيف وبعرف انى محسودة من مجرد نظرة الغير لى".

وروت عبير صبرى، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر قناة "dmc"، موقف حسد تعرضت له خلال عملها، قائلة:"كنت بصور ولابسة سلسلة كف وجت وحدة قالت أيه ده أنتى خاسة أوى..فلقيت الكف اتقسم بالعرض وأحنا بنتكلم..ولسا مخلصناش الكلام لقيت الكف اتقسم بالطول.. وطلع ليا في جسمى حاجات فضلت لمدة 6 شهور..وفيه حاجات زى كدا كتير كتير بتحصل معايا".

وأكدت عبير صبرى، إلى أنها لا تتحدث إلا مع المقربين لها فقط، حتى تحمى نفسها من الحسد، مشددة على ضرورة مواظبة الإنسان على أذكار الصباح والمساء المتعلقة بالحسد، وذكر الله سبحانه وتعالى.