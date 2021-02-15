شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: قدمت أعظم الكلمات وأجمل الألحان فى تترات المسلسلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة أصالة، أحب غناء المسرح أكثر من الأستدويو، فأحب أن أرى عيون الناس وأكون قريبة منهم، وعادة وأنا أغنى على المسرح أركز على نقطة معينة فارغة وأتخيل فيها صور جميلة، وأتخيل أن هناك جمهورا يحبنى ويحب أن يحضر حفلات لذلك أستمتع وأستمع أنا أيضا بحفلاتى وكأنى واحدة من الجمهور.

وأضافت النجمة أصالة خلال الجزء الثانى من استضافتها فى برنامج "سهرانين" والذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة on، لم يزعجنى أن يقوم أحد بتقليدى فأنا لى طريقة معينة فى الكلام ولكن مايزعجنى من يقوم بتقليد كلمة "وراس بابا" فالأب شيء مقدس ومهم فى حياتى ولا أحب تقليد ذلك، وتابعت كنت أقلد من قبل بعض الفنانين مثل الفنانة سميرة سعيد والراحلة ذكرى ولكنى لم أعد أتمكن من التقليد، وأكدت أنها فخورة بالأغانى التى قدمتها فى المسلسلات لأنها غنت أعظم الكلمات وأحلى الألحان فيها.

وكانت آخر البومات النجمة السورية أصالة نصرى البوم "لا تستسلم"، والتى قدمته باللهجة الخليجية حيث ضم 20 أغنية وهم، "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

وتضمن أيضا أغنية "كالمعتاد" من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "نعم اشتاق" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "سوى" من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "يوم لى" من كلمات قوس، ألحان بازل، "المحك" من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، "غيمتك" من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، "نظرتى" من كلمات العالية، ألحان عزوف.

كما ضم الألبوم أغانى "أنا معاك" من كلمات سعودى بن عبد الله، ألحان سهم، توزيع رأفت، "بيان" من كلمات واحد، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "لا تستسلم" من كلمات سعودى بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، "غمض عيونك" من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، "أنا عمرى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "اشتقت لك" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.