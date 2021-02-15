شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يحتفل مع زوجته ويوجه رسالة لها بمناسبة عيد الحب.. اعرف ماذا قال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد زاهر على الاحتفال بمناسبة عيد الحب، وذلك من خلال حسابه على موقع "فيس بوك"، حيث نشر صورة بصحبة زوجته موجها لها رسالة قال فيها: "عيد حب سعيد لأكثر شخصية جمالاً في حياتى، أحبك يا هدى".



احمد زاهر

من ناحية أخرى يحقق الفنان أحمد زاهر نجاحاً كبيراً خلال أحداث مسلسل "لؤلؤ"، الذى يشارك فى بطولته مع النجمة مى عمر، وذلك من خلال شخصية طارق نصار رجل الأعمال الذى تزوج لؤلؤ وطلقها.



زاهر على فيس بوك

ونشر أحمد زاهر، أمس صورة جمعته مع مى عمر، من كواليس المسلسل، علق عليها: "بحبك يا لؤلؤ.. مش عارف أشيلك من قلبى وفى نفس الوقت مش ها ينفع نكمل بعد اللى عينى شافته.. طارق نصار".

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.