شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أغنية "لسة الحالة ماتسرش" لـ فضل شاكر قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر"الخليج 365" جزءا من كلمات الأغنية فضل شاكر جديد تحمل اسم"لسة الحالة ماتسرش" قبل طرحها، تقول كلماتها ولسه الحاله ماتسرش ولسه..الروح بتستناك..مفيش شئ فيا ما اضرش وراحت كل حاجه معاك..نسيت الضحكه من يومها.. ونايم صاحى بحلم بيك..حياتى البعد ازمها..ومفتاح الأمل فى ايديك، والأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع صالح موسى، سوف تكون باللهجة المصرية، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخري طرح فضل مؤخرا أغنيته الجديدة "ليه" باللهجة الخليجية، عبر موقع يوتيوب، من كلمات شاعرة الإمارات جنان، ألحان زياد يوسف، توزيع غصين سيبروس، مكس وماستر مصطفى كمال.

وتقول كلمات الأغنية: "ليه ما عادَت الدِنيا تِسوى إلا بوجودك.. وليه ما عادَت الأيام تِحسَب إلا بروياك، انت ياللى حلا هالكون كلّه بحضورك.. تفداك نفسى وين ماتأخِذها هى وياك، جنة حلا مفنودة هى بشوفة عيونك.. ورقة الأيام تعزفها لحظة هنايا بدنياك، تعال خلِّنا نروى الحنايا بدفاها لحونك.. ترانيم يخلّدها لحن الوفاء لى بحناياك، سحرنى العشق اللى كحلها جفونك.. دخيل انا الضحكة لا تحرمنى سجاياك، أفداك انا وافدى اللحظة اللى بجنونك.. تاخذنى لدنيا الغزل وتغزلنى بمزاياك، دخيلها الضحكة اروينى بغلا عيونك.. وأنسج الأحلام بلمسة حلا يمناك".