شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تحتفل بعيد الحب بصورة لها بصحبة زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة سلمى حايك على مشاركة متابعيها على موقع "إنستجرام"، من خلال صورة لها بصحبة زوجها بالتزامن مع عيد الحب، حيث اكتفت بالتعليق عليها بكتابة: "عيد حب سعيد"، وهى ليست المرة الأولى التي تنشر فيها سلمى حايك صور رومانسية لها بصحبة زوجها حيث تقوم بالأمر من وقت لآخر.

من ناحية أخرى سبق أن تحدثت النجمة العالمية صاحبة الأصول المكسيكية سلمي حايك، عن معاناتها في بداية دخولها للسينما والتليفزيون في فترة الثمانينات، والتي كان يتربع فيها أباطرة هوليوود أصحاب الأصول الأمريكية، وقالت حايك في لقاء نقلته صحيفة الديلي ميل البريطانية: "أخبروني أن مسيرتي المهنية في هوليوود ستموت في الثمانينات".



سلمى حايك

وذلك أثناء ترويجي للفيلم الدرامي Bliss، الذى يعد نقطة الانطلاق في المجال"، مضيفة "أخبروني أن المكسيكيين لن ينجحوا أبدا لأنه في ذلك الوقت كان هناك الكثيرين من الأمريكيين المكسيكيين الذين لهم أدوار رائدة في هوليوود، لكن ذلك لم يكن حقيقاً، واستطعت بفرصة صغيرة أن اقتحم المجال".

وتابعت النجمة المكسيكية صاحبة الـ 54 عاماً، أنها تعرضت للكثير من المعاناة في بداياتها إلا أنها نجحت في مخالفة توقعات الجميع".

وقد ظهرت سلمي منذ عدة أسابيع، وهي ترتدي مايوه من اللون الأحمر، وتستلقي على أرجوحة شبكية معلقة فوق المحيط الأزرق.

وفى وقت سابق احتفلت النجمة سلمى حايك بعيد ميلاد زوجها بطريقة مميزة للغاية وجديدة بالنسبة للكثيرين، وذلك بواسطة صورة ظهرت فيها أثناء تواجدها داخل حقيبة كبيرة يحملها زوجها، في إشارة إلى أنها هديته بمناسبة عيد ميلاده، وعلقت سلمى حايك على الصورة التى نشرتها بحسابها على موقع "إنستجرام"، بكتابة رسالة تهنئة له بتلك المناسبة: "عيد ميلاد سعيد".