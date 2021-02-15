شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى: بتحسد من صغرى وكلمة وحدة بتأثر فيا.. ونجمى خفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عبير صبرى، إن الحسد مذكور فى القرآن الكريم وعلينا الحذر منه بالدعاء وعدم التباهى أمام الناس، مشددة على أن هناك من يحسد الآخر بقصد والبعض لا يقصد ذلك، مشيرة إلى أنها تعرضت لموقف حسد كثيرة منذ صغرها، وتابعت:"كلمة وحدة تأثر فيا..وأنا نجمى خفيف وبعرف انى محسودة من مجرد نظرة الغير لى".

وروت عبير صبرى، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصرى ببرنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر قناة "dmc"، موقف حسد تعرضت له خلال عملها، قائلة:"كنت بصور ولابسة سلسلة كف وجت وحدة قالت أيه ده أنتى خاسة أوى..فلقيت الكف اتقسم بالعرض وأحنا بنتكلم..ولسا مخلصناش الكلام لقيت الكف اتقسم بالطول.. وطلع ليا في جسمى حاجات فضلت لمدة 6 شهور..وفيه حاجات زى كدا كتير كتير بتحصل معايا".

وأكدت عبير صبرى، إلى أنها لا تتحدث إلا مع المقربين لها فقط، حتى تحمى نفسها من الحسد، مشددة على ضرورة مواظبة الإنسان على أذكار الصباح والمساء المتعلقة بالحسد، وذكر الله سبحانه وتعالى.