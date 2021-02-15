شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمي عن فيلم "السرب": ليا الشرف إني أشارك ولو بجزء في فيلم كبير ومهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان كريم فهمي عن سعادته البالغة للمشاركة في فيلم "السرب" المقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبا، حيث نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" برومو الفيلم معلقا: "السرب.. ليا الشرف أني أشارك ولو بجزء في فيلم كبير ومهم".

وطرحت شركة سينرجى، برومو فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والمقرر طرحه بدور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.

وتناول البرومو في بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر من خلالها أمرا بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة في ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم ودياب ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وصور "السقا" عددًا من المشاهد في طريق الإسكندرية الصحراوي، ويشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.

وقامت شركة سينرجي بإنتاج فيلم "السرب" وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وانضم شريف منير، ومحمود عبد المغني مؤخرًا لقائمة ضيوف شرف الفيلم.



فيلم السرب